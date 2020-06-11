Трамп: "Никто не собирается покушаться на историю"

Дональд Трамп "категорически не согласен" с идеей переименовать военные базы в южных штатах, которые носят имена генералов-конфедератов. Он объяснил это "уважением к вооруженным силам".

10 военных баз на юге США, в частности Форт-Брэгг и Форт-Ли в Северной Каролине, носят имена полководцев Конфедерации южных штатов, которая с 1861 по 1865 годы участововала в Гражданской войне против северян и выступала за сохранение рабовладения. За последние дни, на волне движения против расизма, вызванного смертью Джорджа Флойда, возобновились призывы пересмотреть прошлое, раз и навсегда отказаться от символики Конфедерации.

У президента США иное мнение. Его озвучила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэннани: "Эти обладающие исторической ценностью и военной мощью базы стали частью великого американского наследия, вписали себя в историю побед, историю свободы. Здесь прошли обучение и были расквартированы герои Соединенных Штатов Америки, участвовавшие в двух мировых войнах. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих легендарных военных объектов. Никто не собирается покушаться на историю величайшей нации в мире".

В среду в Ричмонде, штат Вирджиния, снесли и сбросили в местное озеро памятник единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889). Такая же судьба постигла статую мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506), которого представители коренных народов называют "колонизатором" и "убийцей".