Кофе нынче дорог: Starbucks теряет миллиарды из-за пандемии

Starbucks подсчитывает убытки в связи с пандемией. И это не только потери,которые могут составить свыше 3 миллиардов долларов в текущем квартале, но и планы по закрытию 400 заведений лишь в одних США.

Руководству Starbucks действует как на пожаре, стремясь смягчить уже понесенный ущерб. Предполагается, что клиентам предложат более широкий спектр услуг по продаже кофе на вынос, доставке, обслуживанию "драйв-ин" автолюбителей.

Гендиректор Starbucks Кевин Джонсон надеется, что изменение стратегии поможет преодолеть нынешние проблемы максимально быстро, клиенты не останутся без любимого латте, обещает он.