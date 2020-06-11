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США

Кофе нынче дорог: Starbucks теряет миллиарды из-за пандемии

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 Елена Караева
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Кофе нынче дорог: Starbucks теряет миллиарды из-за пандемии
Авторское право  AP
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Starbucks подсчитывает убытки в связи с пандемией. И это не только потери,которые могут составить свыше 3 миллиардов долларов в текущем квартале, но и планы по закрытию 400 заведений лишь в одних США.

Руководству Starbucks действует как на пожаре, стремясь смягчить уже понесенный ущерб. Предполагается, что клиентам предложат более широкий спектр услуг по продаже кофе на вынос, доставке, обслуживанию "драйв-ин" автолюбителей.

Гендиректор Starbucks Кевин Джонсон надеется, что изменение стратегии поможет преодолеть нынешние проблемы максимально быстро, клиенты не останутся без любимого латте, обещает он.

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