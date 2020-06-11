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Словакия

Вооружённое нападение на школу в Словакии

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 Андрей Позняков
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Пострадавшая от нападения школа в Словакии
Пострадавшая от нападения школа в Словакии   -   Авторское право  Erika Durcova/TASR via AP
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В результате вооружённого нападения на начальную школу в городе Врутки на севере Словакии убит заместитель директора, четыре человека ранены. Как сообщили в полиции, мужчина с ножом проник в здание, разбив окно. Он атаковал сотрудников школы и учащихся.

❗️MIMORIADNE❗️ ÚTOK NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE VO VRÚTKACH: ZAHYNULA OBEŤ AJ ÚTOČNÍK Policajné hliadky momentálne zasahujú vo...

Publiée par Polícia Slovenskej republiky sur Jeudi 11 juin 2020

Ножевые ранения получили двое детей. В числе пострадавших оказался директор, который, как пишут словацкие издания, преследовал преступника, когда тот пытался скрыться. В полиции сообщают, что сотрудники правоохранительных органов в итоге застрелили нападавшего, который оказал вооружённое сопротивление при задержании. Его мотивы пока неизвестны.

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