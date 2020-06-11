Раскалённый асфальт и загар, как на средиземноморском курорте: города европейской части России переживают аномальную жару с температурой, которая поднимается выше 30 градусов, а иногда и достигает 40. В Москве столь резкое потепление совпало с поэтапной отменой карантинных мер. Жители столицы говорят, что теперь появилось больше поводов для отдыха у водоёмов:

— Ура! Лето в Москве наконец-то! Ловим лучи солнца!

— Весь народ повалил, все сказали: карантин закончился! Особенно жара, особенно праздники. Вот сейчас все дети в садиках, не в садиках, — огромное количество (людей). Конечно, очень переживаю, потому что количество заболевших не снижается...

Метеорологи отмечают, что на этой неделе температуры в европейской части России значительно превышают многолетние значения и характерны скорее для июля. Впрочем, по итогам месяца аномальную жару скорее всего компенсируют аномально резкие похолодания, — предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:

«Погода становится более нервной. Средние значения температуры и средние значения по количеству осадков остаются примерно одинаковыми (ну, может быть, с небольшим трендом на повышение), а вот экстремальные их отклонения становятся более значительными».

Из-за сильной жары российских и белорусских городах был объявлен оранжевый уровень опасности. В Минске метеорологи зафиксировали рекордные показатели температуры в среду, когда столбик термометра превысил 31 градуса. Ожидается, что температурный фон понизится к началу следующей недели, когда новый антициклон принесёт на белорусскую землю воздух Скандинавии.