Карантин закончился - пробки вернулись

Скоростные автотрассы в районе Парижа принимают свой прежний вид: тесные ряды, пробки, пропитанный выхлопными газами воздух. Через месяц после начала выхода из карантина уровень загрязнения в регионе почти достигло прежней высокой отметки. "Этого и следовало ожидать", - говорят эксперты агентства AirParif, которое занимается мониторингом качества воздуха во французской столице.

Шарлотт Сонжер, AirParif:

"С введением карантина, которые было внезапным, сокращение деятельности предприятий и остановка транспорта привели к тому, что уровень вредных выбросов в атмосферу сократился в четыре раза, причём очень резко и быстро. А когда ограничительные меры начали постепенно отменять, то уровень загрязнения стал постепенно повышаться и сейчас уже достиг 80% от прежнего, который был до карантина".

И если загрязнение пока не достигло прежнего уровня, это в том числе и потому, что ещё не полностью восстановилось производство, а парижане стараются по возможности отказаться от автомобилей в пользу велосипедов и самокатов.

Снижение интенсивности движения автотранспорта напрямую отразилось и на качестве атмосферного воздуха в Москве. Но после окончания режима самоизоляции загруженность дорог в столице уже достигла 9 баллов из 10 возможных, и вновь вернулись позабытые было пробки.