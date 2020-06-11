60 тысяч черепах у побережья

Беспилотник Департамента окружающей среды и науки австралийского штата Квинсленд заснял у побережья свыше 60 тысяч зеленых черепах. Они направлялись к местам гнездования на пляжах остров Рейн, расположенного на краю Большого Барьерного рифа. Исследователи начали применять дроны не так давно и на основании новых данных пришли к выводу, что прежде недооценивали численность популяции черепах.