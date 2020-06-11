Полемика вокруг памятников в Европе

На фоне массовых выступлений против расовой дискриминации в Европе разгорелась полемика о месте памятников деятелям колониальной эпохи. На днях в британском Бристоле участники демонстрации сорвали с постамента и сбросили в реку статую Эдварду Колстону — работорговцу, который также был и филантропом. В Лондоне демонтирован памятник замешанному в работорговле судовладельцу Роберту Миллигану.

Професстор истории Эдинбургского университета Джеоф Палмер говорит:

"Возможно впервые в истории рабства белое население, так сказать система белых, в высшей степени готова к сотрудничеству. Такого уровня взаимодействия в том, что касается избавления от расизма, еще не было. Полагаю, что следующим шагом должно стать уничтожение расизма".

В Оксфорде местные активисты и ряд депутатов требуют убрать со здания колледжа Ориел памятник империалисту 19-го века Сесилу Родсу, которого называют "архитектором" апартеида в Южной Африке.

Но есть и те, кто считают такие требования неоправданными. Журналист и писатель Питер Хитченс полагает: "Нет ничего хорошего в разрушении прошлого. Мне кажутся странными просьбы о сносе либо переносе памятников людям, которые умерли несколько веков назад, в моем понимании такие действия отвлекают от более важных проблем".

Демонстрация в Оксфорде AP Photo/Matt Dunham

Разные мнения звучат и в Оксфордском университете. Ряд преподавателей и исследователей выразили несогласие с позицией руководства , которое считает, что памятники нужно рассматривать в контексте эпохи.

Профессор истории Оксфордского университета Питер Франкопан полагает: "Думаю, что нужно проявлять осторожность в таких вопросах, чтобы не выбирать людей по отдельности потому что вся империя — Великобритания, ее университеты, города, промышленность — основана на материальных ценностях и ресурсах, отнятых в других частях света".

В Бельгии власти Антверпена демонтировали памятник королю Леопольду Второму при котором произошел колониальный захват бассейна реки Конго. Впоследствии статую планируют разместить в местном музее. За последнюю неделю памятники монарху были повреждены в ряде городов страны.