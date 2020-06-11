ЕС постепенно открывает внутренние границы

Европейский континент за время пандемии коронавируса потерял свыше 185 с половиной тысяч жителей, умерших от КОВИД-19, зараженными оказались свыше двух миллионов трехсот двадцати четырех тысяч человек.

Страны сообщества открывают внутренние границы постепенно, опасаясь второй волны инфекции, об опасности которой говорилось в том числе во время франко-немецкого саммита, прошедшего в начале недели.

В Испании власти отмечают рост заражений на протяжении последних 48 часов, в то время, как карантинные меры ослабляются, а режим ЧС истекает через десять дней. Одновременно с этим открывается и туристический сезон.

Директор центра чрезвычайных ситуаций минздрава Испании Фернандо Симон заявил следующее: "Пока в качестве решения мы предлагаем наблюдение и взываем к ответственности всех и каждого, включая путешественников и туроператоров, которые должны со своей стороны также выявлять людей с симптомами, как и устанавливать их возможные контакты".

ВОЗ со своей стороны предупреждает, что если в Европе ситуация показывает признаки улучшения, то в иных частях света она демонстрирует признаки ухудшения, в том числе в Северной и Южной Америке, где количество зараженных и летальных исходов увеличивается в Бразилии ( 1272), Мексике (596) и в США (1027) (цифры за последние 24 часа).

По словам Майкла Райана, директора департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ, "у каждой страны своя сумма рисков и свои возможности противостоять распространению инфекции. Ответственность властей заключается в том, чтобы правильно оценивать обе группы факторов. С другой стороны, мы не можем не выразить озабоченности, видя, что в ряде государств система здравоохранения не справляется с кризисом.

В Индии сложная ситуация складывается в крупных агломерациях, в частности, в Дели и Мумбаи.

В последней за все время эпидемии были выявлены свыше 50 тысяч зараженных, руководство муниципальной системы здравоохранения сообщает, что стационары уже переполнены и с трудом справляются с потоком пациентов.