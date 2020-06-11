Анхель Гурриа: "Нынешнему поколению нужно выиграть битву с вирусом"

На фоне пандемии мир переживает худший экономический кризис за последние десятилетия. страны постепенно снимают ограничения, однако в ближайшее время экономика не наберет былых оборотов. Организация экономического сотрудничества и развития предупреждает: глобальный кризис будет иметь тяжелые последствия для всей планеты. Как их преодолевать? На вопросы Euronews ответил генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.

Euronews: "Большинство прогнозов указывают на восстановление, начиная со второй половины этого года. Но, согласно расчетам ОЭСР, процесс может оказаться медленнее. Каковы долгосрочные экономические последствия пандемии?"

Анхель Гуррия: "Ну, во-первых, мы уже говорим о 6-процентом падении мировой экономики, и это в случае, если пандемия не вернется с прежней силой! Со второй волной мы считаем, что спад может достичь 7,5% и больше. Потому что в числе прочих факторов нужно дождаться восстановления доверия, инвестиционной активности, необходимо, чтобы спало напряжение в торговых отношениях. Надо понимать, что так или иначе мы останемся с долгами. Долги будут у правительств, компаний и домохозяйств. Избавиться от задолженностей будет немного труднее. Поэтому мы говорим скорее об U-образном восстановлении, а не о V-образном".

Euronews: "Когда заходит разговор о долгах, возникают опасения, что платить за нынешний кризис будут следующие поколения".

Анхель Гурриа: "Ну, долги всегда отдает будущее поколение, тут ничего нового нет. Но нынешнее поколение должно потратить достаточно, чтобы победить вирус. Бросайте на это, все что имеете! Выигрывайте битву с вирусом! Долг является следствием победы, мы почувствуем его тяжесть позднее. Вот почему мы должны трезво смотреть на процесс восстановления. Он займет больше времени, нам придется труднее, поскольку ноша велика".

Euronews: "Думаете ли вы, что стоит изменить взгляд на долги? Перестать воспринимать их как нечто негативное, как это было после финансового кризиса?"

Анхель Гурриа: "Долг - это инструмент, который никогда не бывает плохим или неправильным. Вы можете опереться на программы, которые в идеале позволят запустить с помощью долговых средств проекты, и эти проекты будут самоокупаться или генерировать прибыль для общества, страны. На них стоит выделять госсредства. Но сегодня не время думать о механизмах погашения долгов, сегодня мы должны отдать все на борьбу с вирусом. Победить его, а потом разбираться с последствиями"

Euronews: "Как пандемия ускорила переход от "глобальной интеграции" к "глобальной фрагментации", можно ли говорить,что переход состоялся?"

Анхель Гурриа: "Думаю что само выражение "глобальная фрагментация" - это преувеличение. Как, впрочем, и "глобальная интеграция": мы никогда не достигли желаемого уровня единения. Важно, чтобы пандемия не остановила наши интеграционный процесс. Считаю, что Европа станет более интегрированной. Будущее континента - именно в этом. Интегрированная Европа сможет лучше функционировать, повысится уровень ее благосостояния.

Вы знаете, что системы здравоохранения не входят в компетенцию ЕС. Это - зона национальной ответственности стран-членов. То есть речь идет о разных стратегиях, подходах к решению проблем, о разных способах интерпретации статистики, наконец. Но в пандемию мы увидели, что страны выбрали общий стандартизированный подход. При отсутствии вакцины, лекарств государства сделали оптимальный выбор второго ряда, а именно поместили всех в изоляцию, ввели социальное дистанцирование и установили разумный поэтапный контроль за ситуацией".

Euronews: "Как вы думаете, существует ли угроза движению мира к большей глобализации? Мы видели в пандемию, как массово рвались цепочки поставок".

Анхель Гурриа: "Не вините глобализацию в недостатках на местах, просчетах на уровне национальных стратегий, недостаточной солидарности. Глобализация по определению опирается на очень прочный фундамент международного сотрудничества.

Если его нет, то возникает торговая напряженность, иногда дело буквально доходит до военной напряженности, возникает и напряженность социальная: многие страны говорят о своем недовольстве. Вам не хватает "клея", скажем так, чтобы скрепить всю эту систему. Валить все на глобализацию сегодня модно, но далеко вы так не уедете: такая позиция не поможет вам найти решение".

Euronews: "Мы много говорим о новых нормах для общества, граждан - будь то социальное дистанцирование, тестирование, отслеживание,. изоляция... А каков новый стандарт в мировой экономике?"

Анхель Гурриа: "Давайте надеяться, что освоение новой реальности станет для нас возможностью напомнить себе об одной из самых важных задач поколения - это ответственность за планету, за борьбу с изменением климата. Я аплодирую странам, которые сегодня, на стадии восстановления, говорят, что будут делать ставку на более экологичные решения в автомобильной промышленности, в авиастроении, судоходстве... Это позволяет встроить помощь наиболее пострадавшим, уязвимым отраслям в стратегию, которая приведет нас к лучшему будущему".