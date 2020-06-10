Испания останется без ярмарок

Передвижные ярмарки - типичное летнее развлечение в Испании. В этом году, из-за эпидемии коронавируса, аттракционы останутся закрытыми. В этом секторе в стране работают до 200 тысяч человек, для многих семей ярмарочный бизнес - единственный источник дохода.

Сегодня у Хавьера Сантилана нет другой работы, кроме как поддерживать техническое состояние аттракционов в ожидании лучших дней, когда снова можно будет путешествовать за сотни километров на самые известные ярмарки страны: "Раньше родители каждое лето нанимали моего брата, сестру и меня. Но теперь мы остались без работы, поскольку у них нет такой возможности. Я выживаю, потому что в моем городе мэр знает, что у меня большая семья и что я не получаю никакой помощи, поэтому даёт, что может: продукты питания и даже ваучеры в местный супермаркет".

На этой неделе работники передвижных ярмарок провели в Мадриде манифестацию, требуя от правительства поддержать их. Кто-то смог найти другую работу, но для кого-то ситуация становится критической. "Многие из нас были вынуждены обратиться к католической благотворительной организации "Каритас", - говорит один из участников акции, - мы впадаем в депрессию, находимся на грани самоубийства, чего же они ждут?”

Одна из столичных юридических фирм надеется найти решение и привлечь к проблеме ярмарочного сектора внимание правительства. Её цель - добиться выделения субсидий, доступных кредитов, снижения налогов.

"Мы хотим работать, и если у нас нет такой возможности, власти должны помочь нам, - говорит Фернандо Пикерас, глава Ассоциации торговых ярмарок Испании. - Владельцам баров было предложено решение, владельцам аптек - тоже, но мы не фигурируем в этих планах"...

Если правительство не выполнит требований Ассоциации, работники ярмарок планируют провести общенациональную демонстрацию в Мадриде. "Они обратились с призывом о помощи не только к Мадриду, но и к Брюсселю, - передает из испанской столицы наш специальный корреспондент Карлос Марласка, - и собираются присоединиться к европейскому движению представителей наиболее пострадавших от пандемии областей экономики".

Ограничения на передвижение жителей Испании могут быть отменены после завершения действия режима повышенной готовности 21 июня, говорится в указе, опубликованном в среду в правительственном вестнике. Но ярмарочный сезон это не спасёт, убеждены его сотрудники.