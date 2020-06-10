Обвиняется в убийстве: начался процесс по делу Олега Соколова

В Петербурге начался суд по делу об убийстве Анны Ещенко, в котором обвиняют историка Олега Соколова.

Первое заседание продлилось недолго, председательствующий на процессе отложил процедуру, поскольку второму адвокату ответчика требуется дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

Соколова задержали в ноябре прошлого года; он упал с набережной в реку Мойку, спасатели обнаружили при нем рюкзак с отрезанными женскими кистями. Жертвой оказалась его подруга и студентка.

Это убийство привлекло внимание к проблеме насилия над женщинами в России.

По словам Александра Почуева, адвоката ответчика, его "подзащитный признался в содеянном и раскаялся. В то же самое время обвинение пока не стало рассматривать обстоятельства, которые привели к трагедии, роль третьих лиц, в том числе и потерпевшей".

Защита Соколова объясняет происшедшее состоянием аффекта, в котором находился обвиняемый.

Обвинение полагает, что Соколов отдавал себе отчет в происходящем, когда в ходе ссоры застрелил Ещенко, а затем расчленил тело.

Историк был заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Олега Соколова, специалиста по эпохе наполеоновской Франции, называют одним из основателей российского движения военно-исторической реконструкции.

В течение нескольких лет он преподавал в парижской Сорбонне в качестве приглашенного профессора.

Следующее заседание суда состоится 15-го июня.