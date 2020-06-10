Следствие по делу об убийстве премьер-министра Швеции закрыто

Cледствие по делу об убийстве шведского премьер-министра Улофа Пальме, совершенном 34 года назад, закрыто. Об это сообщила прокуратура скандинавского королевства.

Это не отменяет, как подчеркивается, подозрений в адрес Стига Энгстрёма, но поскольку тот покончил жизнь самоубийством еще в 2000-м году, обвинение посмертно предъявить ему невозможно.

Главный прокурор Швеции Кристер Петерссон сообщил: "Основная проблема, с которой мы столкнулись: с момента убийства, а это 86-ой год, прошло свыше 30 лет, поэтому многие свидетели переместились в мир иной или они очень старенькие. И их слова и воспоминания, конечно, иногда выглядят противоречиво. И найденный у подозреваемого револьвер уже невозможно приобщить к уликам".

Улофа Пальме убили 28 февраля 1986 на центральной улице Стокгольма. Премьер-министр со женой Лисбет возвращался из кино. Пальме часто ходил по городу без охраны. В него было произведено два выстрела в упор, супругу премьера убийца пощадил. Она скончалась два года назад.