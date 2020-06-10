Норильск: задержаны сотрудники ТЭЦ-3

По делу об экологической катастрофе под Норильском задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель. По данным следствия, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта, но несмотря на заключение экспертизы о несоответствии резервуара требованиями промышленной безопасности, его использование продолжилось.

В группе "Норникель", в структуру которой входит "Норильско-Таймырская энергетическая компания", управляющая ТЭЦ-3, назвали задержание сотрудников неоправданно жесткой мерой.

29 мая в результате разгерметезации резервуара произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало попало в грунт и водные объекты. Последствия аварии устраняют более 400 человек. В МЧС сообщают, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов на месте разлива снижается. Предположительной причиной разлива могла стать просадка бетонной площадки под резервуаром.