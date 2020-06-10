В Германии ждут сезонных работников.

В Германии с 16 июня отменяются действующие в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничения на въезд для сезонных работников из стран ЕС и государств Шенгенского союза. В Министерстве сельского хозяйства ФРГ сообщили, что работодатели должны будут гарантировать соблюдение строгих санитарных норм, работник будут распределены на группы, и если заболеет один человек, то изолирована будет вся группа. Новые правила будут действовать до 31 декабря.

В прошлом году в Германии трудились около 300 тысяч сезонных работников, в основном из Румынии и Польши. Из-за эпидемии максимальное число было ограничено до 80 тысяч, но к началу июня приехали меньше половины. При этом в Германии увеличился спрос на местную продукцию и фермерам требуется профессиональная помощь.