Куда ехать отдыхать? Список стран Европы с самыми чистыми морями и озерами

Границы рано или поздно откроются, а значит, можно задуматься о том, куда поехать отдыхать. Европейское агентство по окружающей среде опубликовало список стран с самыми чистыми и с самыми грязными водоемами. Всего в 2019 году были оценены 22 295 мест для купания.

Итак, самым чистым морем может похвастаться Кипр. Почти 100% проб с водой, взятых у берегов этого островного государства, получили оценку “отлично”. В первую пятерку также вошли Австрия, Мальта, Греция и Хорватия (в исследовании оценивалось качество не только морской, но и речной и озерной воды). Те же страны возглавляли список и годом ранее.

Также, согласно отчету, все водоемы Греции, Литвы, Латвии, Люксембурга, Румынии и Словении получили как минимум “зачетную” оценку: иными словами, там нет мест для купания с плохой водой, все они соответствуют хотя бы минимальным стандартам. А вот худшие результаты - у Польши, Албании, Эстонии, Болгарии и Великобритании.

Как говорится в исследовании, столь низкие показатели в Польше объясняются тем, что многие места для купаний открыты недавно и еще не было проведено достаточно исследований.

Рейтинг стран Европы с самыми чистыми и самыми грязными водоемами Европейское агентство по окружающей среде

Согласно отчету, только в шести европейских странах более 3% мест для купания из-за плохого качества воды оказались мало пригодны для плавания: в Албании (5,9%), Эстонии (5,6%), Венгрии (3,9%), Ирландии (3,4%), Нидерландах (3,3%) и Словакии (3,1%). В соответствии с нормами, если какой-то водоем получает плохие оценки в течение пяти лет, то купание там должно быть запрещено.

Эксперты также замечают, что из-за способности к самоочищению вода в прибрежной морской зоне, как правило, лучше, чем у водоемов внутри страны.

С помощью этой интерактивной карты вы сможете узнать, какие баллы получил каждый из оцениваемых водоемов.