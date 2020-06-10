Что ждёт Бурунди после смерти Нкурунзизы

Смерть президента Бурунди, 55-летнего Пьера Нкурунзизы от остановки сердца за два месяца до конца срока стала большой неожиданностью. Однако по словам аналитиков, ситуация в республике не изменится: выборы главы государства уже состоялись, на них победил проправительственный кандидат, которого активно поддерживал покойный президент.

Тьери Виркулон, Французский институт международных отношений:

"Для кризиса нет никаких причин, поскольку новый президент был избран в мае, передача власти в рядах правящей партии была согласована. Новому президенту Эваристу Ндайишимие осталётся только принять присягу. Для серьёзных изменений, чтобы Бурунди стало демократией, недостаточно смены главы государства, нужна смена режима. Но правящая партия остаётся у власти, укрепляет своё влияние, изменяет результаты голосования в свою пользу".

На доверие к правящей партии, и без того подорванное политическим кризисом пятилетней давности, могут сильно повлиять слухи о связи смерти Нкурунзизы с коронавирусом.

Ведь в окружении президента постоянно уверяли, что пандемия не несёт стране угрозы, Бурунди находится под защитой высших сил. В конце мая из республики был выслан представитель ВОЗ. Тогда же первую леди Бурунди госпитализировали в Кении с подозрением на Covid-19.

Тьери Виркулон, Французский институт международных отношений:

"Очевидно, что теперь будет всё сложнее скрывать правду об эпидемической ситуации в стране. Можно лишь надеяться, что одним из первых шагов нового президента станет признание того факта, что вирус в Бурунди уносит жизни".

Пока обязанности главы государства исполняет председатель парламента. Избранный президент Эварист Ндайишимие должен принять присягу 20 августа.