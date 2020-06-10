В Италии найдена похищенная работа Бэнкси

Похищенное в прошлом году из парижского театра "Батаклан" произведение британского анонимного художника Бэнкси найдено на ферме в итальянской области Абруццо. Бэнкси, самый известный мастер стрит-арта, изобразил на двери аварийного выхода скорбящую фигуру в память о жертвах теракта, совершенного в "Батаклане" 13 ноября 2015 года.

В прокураторе города Аквила сообщили, что выйти на след предмета удалось благодаря расследованию, проведенному итальянскими и французскими правоохранительными органами. О подробностях расскажут в четверг на пресс-конференции.

Эта работа Бэнкси, как и многие его рисунки в разных уголках мира, появилась в Париже неожиданно в ночь на 25 июня 2018 года.

Жертвами серии терактов в театре и других районах Парижа стали 130 человек.