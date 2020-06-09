Протесты могут привести ко второй волне пандемии

В США и странах Европы не утихают акции протеста против расизма и полицейского произвола. На улицы вышли десятки тысяч человек. Но эксперты бьют тревогу: массовые демонстрации могут привести ко второй волне пандемии.

"Это прекрасная возможность для дальнейшего распространения вируса. Вот первое, что я вижу", - говорит Джон Шварцберг, почетный профессор в области инфекционных заболеваний и вакцинологии Калифорнийского университета.

Ученый обращает внимание на то, что люди далеко не всегда соблюдают социальную дистанцию и носят маски, притом не только протестующие, но и полицейские.

Акция протеста в Нью-Йорке AP Photo

Во Франции на прошлой неделе власти запретили демонстрации, опасаясь новой “коронавирусной” волны, но манифестантов это все равно не остановило. Сейчас официально во Франции в общественным местах можно собираться группами до 10 человек.

Австралийские чиновники также осудили митинги, прошедшие в выходные, и призвали граждан соблюдать правила, согласно которым на улице могут собираться максимум 300 человек.

По словам Шварцберга, пока нельзя утверждать, что протесты приведут к новому всплеску: последствия станут понятны через несколько недель. Ученый при этом допускает, что рост числа заражений может быть не связан с демонстрациями, но вероятность этого все же очень высока.

Шварцберг призвал протестующих соблюдать ряд простых мер безопасности:

"Если вы наденете маску, то, когда вы кричите, в воздух попадет меньше частиц из вашего рта, которые могут заразить кого-то еще. Постарайтесь держаться на расстоянии 1,5-2 метров от других людей. Если вы сможете сделать хотя бы эти две вещи, то это уже поможет значительно сдержать распространение болезни”.

Акция протеста в Марселе AP Photo

Шварцберг также призывает полицию прекратить использование слезоточивого газа, поскольку при его распылении люди тут же начинают тереть глаза, что увеличивает риск заражения. Более того, после применения слезоточивого газа люди могут потерять ориентацию в пространстве и, как следствие, столкнуться и заразить друг друга.

"Вы принимаете решение, думая о том, что наиболее безопасно для вас. Но вы не должны забывать о людях вокруг вас, которых вы можете заразить”, - добавляет Шварцберг.