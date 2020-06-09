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Глава Еврогруппы Мариу Сентену покинет свой пост

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 Мария Горковская
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Глава Еврогруппы Мариу Сентену покинет свой пост
Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Председатель Еврогруппы Мариу Сентену официально объявил, что покинет свой пост 13 июля. Сообщение о том, что он не пойдет на второй срок, а через неделю еще и оставит должность главы Минфина Португалии, опубликовал в Twitter сам "финансовый Роналду Евросоюза". Именно так в свое время прозвали Сентену за вывод страны из тяжелейшего кризиса.

"Я пробыл на посту министра финансов 1664 дня, из них 900 я возглавлял Еврогруппу. Цифры всегда были частью этой работы. И в подсчетах мы не ошибались. Время подводить итоги. Главное, можно быть увереными: тот, кто меня сменит, ошибок также не допустит", - заявил он.

Вместо себя Сентену в качестве главы португальского ведомства предложил Жоау Леау, который до сих занимался в правительстве вопросами бюджета.

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