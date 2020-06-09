Михаил Ефремов попал в ДТП, ему грозит 12 лет колонии

Актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет колонии. В понедельник вечером машина, за рулем которой был артист, выехала на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулась с другим автомобилем. Второго водителя в тяжелом состоянии доставили в НИИ им. Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось: по данным ТАСС, у мужчины диагностировали открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Как сообщается, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии он не пострадал.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ему грозит до 7 лет лишения свободы. Однако, как сообщает ТАСС, поскольку второй водитель погиб, дело может быть переквалифицировано, в этом случае актеру может грозить до 12 лет колонии. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.