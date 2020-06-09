Экологи призывают ЕС спасти насекомых-опылителей

Промышленное сельское хозяйство и использование пестицидов убивает насекомых. А значит, вскоре люди могут лишиться основных продуктов питания. Шестилапые опыляют 75% важнейших для человека сельскохозяйственных культур. В своем новом докладе экологи Фонда имени Генриха Бёлля и сети "Друзья Земли" призывают ЕС в срочном порядке пересмотреть единую политику в данном вопросе.

Мюте Шимпф, член организации "Друзья Земли": "Если мы продолжим использование пестицидов в таких крупных масштабах, как сейчас, если наше сельское хозяйство останется помышленным, под угрозой окажутся целые экосистемы, фермеры потеряют насекомых-опылителей, это скажется на всей продовольственной системе".

Общее количество насекомых сокращается на 2,5% в год. В Европе под угрозой полного исчезновения 9% видов диких пчел и 7% видов бабочек.

Мюте Шимпф, член организации "Друзья Земли": "Нужна срочная реформа Единой сельскохозяйственной политики. Если мы ничего не изменим сейчас, то так и останемся заложниками индустриальной схемы. Мы призываем выделить половину бюджетных средств на поддержку экологически безопасного земледелия, не несущего угрозы климату, на защиту насекомых-опылителей. Пора сократить расходы, направляемые на достижение результатов лишь на каждом отдельно взятом гектаре земли".

В прошлом месяце Еврокомиссия также выступила за ряд реформ. Брюссель предлагает странам-членам к 2030 году вдвое сократить использование в производстве продуктов питания химических веществ – не только пестицидов, но и удобрений и антибиотиков, а 25% сельскохозяйственных угодий отвести под органическое земледелие.