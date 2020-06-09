В США простились с Джорджем Флойдом

На фоне дискуссий о расовых проблемах и реформе полиции, в США простились с афроамериканцем Джорджем Флойдом. Траурная церемония состоялась в церкви в южной части Хьюстона (штат Техас), и продолжалась в течение нескольких часов. Среди тех, кто выступил перед собравшимися, был конгрессмен демократ Эл Грин: "В нашем сообществе люди - не расходный материал. Джордж Флойд не был расходным материалом. Вот почему мы все собрались здесь".

К близким Флойда обратился и бывший вице-президент демократ США Джо Байден, намеревающийся стать главой государства.

Джо Байден, бывший вице-президент США: "В отличие от большинства людей, вам приходится переживать горе публично. И это тяжело. Это бремя сейчас оборачивается стремлением сделать мир лучше, во имя Джорджа Флойда".

Флойд умер после того, как полицейский при его задержании применил удушающий захват. Смерть афроамериканца вызвала массовые протесты как в США, так и в Европе.