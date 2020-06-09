Тысячи людей простились с Джорджем Флойдом в Хьюстоне

Тысячи жителей США прибыли в Хьюстон, чтобы проститься с Джорджем Флойдом. У храма, где выставлен гроб с его телом, выстроились длинные очереди: из-за пандемии коронавируса людей запускают внутрь лишь при строгом соблюдении мер безопасности. Предполагается, что церемония продлится около шести часов.

Затем Флойд будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Пэрленд. Хотя мужчина родился в Северной Каролине, его детство прошло именно в Хьюстоне, откуда шесть лет назад он и перебрался в Миннеаполис. Флойд будет погребен рядом со своей матерью. На кладбище допустят лишь членов семьи и друзей покойного.

Массовые волнения из-за смерти афроамериканца в ходе жесткого полицейского задержания вот уже две недели сотрясают Америку.

"Хочется побыть здесь еще немного, отдать дань уважения умершему, побыть с ним. Мне не удалось задержаться и как следует проститься, но я все равно рада, что пришла", - говорит Сабрина Изингтон, жительница Хьюстона.

"Вы видите всех этих людей? Здесь и чернокожие, и белые, и латиноамериканцы, выходцы из азиатских стран, Европы, с Ближнего Востока... Здесь собрались все. Мы прославляем мир и жизнь, которую не смогли уберечь. Вот он – американский дух в действии", - отмечает Арт Эйсеведо, начальник полиции города.

Ранее более 10 тысяч человек были задержаны в ходе беспорядков, в которые вылились манифестации против расизма и полицейского насилия. В Нью-Йорке проходят новые акции мирного характера.

Накануне в Миннеаполисе состоялись первые слушания по делу уже бывшего сотрудника правоохранительных органов Дерека Шовина, который в ходе операции по задерджанию почти девять минут стоял коленом на шее Джорджа Флойда. Обвиняемому в "убийстве 2-й степени" - "при намеренном причинении вреда здоровью, в результате крайнего безразличия к человеческой жизни" - грозит до 40 лет тюремного заключения.