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Швейцария

Швейцарцы снова могут ходить на концерты и танцевать

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 Мария Горковская
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Женевский камерный оркестр
Женевский камерный оркестр   -   Авторское право  AFP
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В Швейцарии вновь набирает обороты ночная жизнь. В стране очередной этап смягчения карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Возобновили работу клубы. Правда, социальную дистанцию на танцполе соблюдать невозможно. Но без защитной маски в заведение точно не пустят.

Перед входом администрация записывает личные данные всех клиентов.

"Атмосфера царит прекрасная. Гости следуют всем установленным правилам. Самое сложное для нас - закрываться в полночь", - отмечает владелец клуба Moulin Rouge Жан Марк Умберсе.

С ним согласны не все.

"Очень неудобно. Нельзя открывать клубы и, при этом, заставлять клиентов надевать маски", - говорит один из клиентов.

Швейцарские любители классической музыки тоже спешат воспользоваться свободой, которой стало еще чуть больше. В воскресенье в честь открытия концертных залов в стране Женевский камерный оркестр играл Бетховена и Грига.

Кроме того, в Швейцарии заработали театры и кинотеатры. Отныне здесь разрешены частные и публичные мероприятия с участием не более 300 человек.

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