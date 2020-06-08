Норильск: ликвидации последствий аварии на ТЭЦ мешает сильный ветер

Из водоемов под Норильском после разлива дизельного топлива на местной ТЭЦ собрано почти 3 тыс кубометров смеси нефтепродукторв и воды. Об этом заявил один из руководителей российского МЧС Александр Чуприян.

Работы идут на двух участках - территории ТЭЦ и на акватории водоемов. Ликвидации последствий аварии препятствуют погодные условия.

Александр Чуприян, первый заместитель министра МЧС РФ: "Самая большая трудность? Это сильный северный ветер. Мы очищаем один участок, потом мы перемещаемся на другой участок. Но нам требуется туда перебросить еще и технику, это в нынешних метеоусловиях не всегда просто".

Авария произошла 29 мая на территории предприятия, входящего в группу "Норникель", просел и разрушился резервуар, в котором хранились свыше двадцати одной тысячи тонн нефтепродуктов.

"Норникель" полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае, об этом заявил руководитель компании Владимир Потанин.