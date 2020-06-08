Россия частично открывает границы: выехать зарубеж можно будет с целью учебы, работы и лечения и ухода за больными родственниками. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Иностранные граждане получили право на въезд в Россию в определенных случаях. "Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", - пояснил премьер.