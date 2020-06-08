Великобритания: авиакомпании добиваются отмены карантина для приезжих

Великобритания — одна из немногих стран, которые открыты для иностранцев, несмотря на пандемию. Но теперь от всех приезжих требуют соблюдения ряда правил: в аэропорту они должны сообщить свои контактные данные в Соединённом Королевстве и после этого провести две недели в изоляции. Нарушителям грозят серьёзными штрафами в размере до тысячи фунтов.

Пассажиры в лондонском аэропорту Хитроу по-разному отзываются о необходимости этих мер. Многие называют их «запоздалыми» и сомневаются в их эффективности. Против двухнедельного карантина категорически выступают и крупные британские авиаперевозчики. Глава Ryanair Майкл О'Лири глава считает эти ограничения неоправданными:

«Прибывающие в британские аэропорты указывают ложные адреса, телефонные номера, и потом глава МВД отправляет их в лондонское метро, на Гэтвик-Экспресс, Хитроу-Экспресс, в торговые центры, на пляж, на поля для гольфа… Это не карантин, это глупость. И сегодня МВД признаёт, что эти меры реализовать невозможно, нельзя проконтролировать, как они соблюдаются, это неэффективно. Это политический трюк, выдуманный Домиником Каммингсом и другими, чтобы прикрыть тот факт, что они сами не соблюдают карантинные меры».

Ryanair, British Airways и EasyJet инициировали процесс обжалования положений о двухнедельном карантине. В совместном заявлении говорится, что меры в отношении приезжих оказались гораздо жёстче, чем ограничения для носителей коронавируса внутри страны. Решения правительства перевозчики называют несправедливыми и непропорциональными.