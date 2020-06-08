С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и пропусков

C 9 июня власти Москвы отменяют режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты", - сообщил он в своем блоге.

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

С завтрашнего дня в городе начнут работу парикмахерские и салоны красоты. Библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства вновь заработают в Москве с 16 июня. Работа учреждений социальной защиты населения возобновится с 23 июня.

Рестораны и кафе в столице возобновят работу в два этапа: 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня заведения начнут принимать посетителей в помещениях. Жители Москвы, имеющие льготы для проезда на столичном транспорте, снова смогут пользоваться социальными картами с 9 июня.

"Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций культуры, спорта, общепита и сферы услуг, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города", - сообщил Собянин.

Со вторника к работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции творческих коллективов.

Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня, в тот же день в обычном режиме начнут работать детские сады. Мэр добавил, что спортивные мероприятия в Москве можно будет посещать с 16 июня при условии заполнения трибун не более чем на 10%.