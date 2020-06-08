Филиппинцы вновь могут постричься в парикмахерской

На Филиппинах после трехмесячного карантина открываются парикмахерские и барбершопы. Без защитной маски мастеру на работу не выйти. Между креслами установлены прозрачные поликарбонатные перегородки. В целом парикмахерские могут обслуживать лишь треть от обычного числа своих клиентов. Пока в салонах красоты также разрешены только стрижки: с маникюром и педикюром придется подождать до нового этапа ослабления ограничений. Всего в стране зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом. Около тысячи инфицированных умерли.