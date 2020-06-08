Коронавирус замедляет разбирательства по MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе MH17. Адвокаты одного из подсудимых — россиянина Олега Пулатова — заявили, что пока не могут определиться с линией защиты: из-за карантина они не могут выехать в Россию, а без личных встреч невозможно обсудить огромный объём материалов дела. К тому же, подавляющее большинство материалов так и не переведены на русский. Пулатов же не владеет ни английским, ни голландским.

Общение по телефону или электронной почте адвокаты считает непрактичным и небезопасным.

Олег Пулатов летом 2014 года занимал высокую должность в разведке самопровозглашённой Донецкой республики. Из четверых обвиняемых он единственный, чьи интересы в суде представлены группой адвокатов. Процесс над остальными проходит заочно. Ни один из подсудимых не собирается присутствовать на суде лично.