"Иммунитет" для итальянцев: на Апеннинах тестируют мобильное приложение

В Италии начинается тестирование мобильного приложения "Иммунитет" для отслеживания контактов жителей Апеннин с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Проект разработан миланским стартапом Bending Spoons при поддержке медицинского центра Santagostino.

Эксперимент стартует в Лигурии, Апулии, Марке и Абруццо. Скачивать приложения не обязательно. Но правительство надеется, что со временем итальянцы будут массово участвовать в этой программе.

После установки приложения необходимо ввести некоторые личные данные, включая город проживания. Приложение зафиксирует момент, когда пользователи окажутся близко друг к другу. После этого их мобильные телефоны обменяются кодами с помощью Bluetooth. Если у одного из владельцев смартфонов впоследствии обнаружат коронавирус, программа сообщит об этом всем его недавним контактам. Все просто: когда врач зарегистрирует новый случай коронавируса, он сможет с согласия пациента добавить его код в систему. Последняя и отправит уведомление о тесном контакте с заболевшем.

Приложение доступно на итальянском и английском языках. Но вскоре оно появится на немецком, французском и испанском.

Джоржиа Орланди, Euronews: "Пока приходят в основном положительные отзывы от пользователей сервисов Play Store и Apple Store. В то же время есть люди, как например здесь, в Пескаре, которых все еще беспокоит проблема соблюдения конфиденциальности. Представители местных властей задаются вопросом, насколько эффективным будет приложение в областях, где практически нет новых случаев заражения коронавирусом нового типа".