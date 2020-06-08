Первый заплыв в Греции: не для всех

Греция с надеждой встречает лето и ждет туристов... но не сразу и не всех. Иностранных туристов ожидают после 15 июня, когда возобновится регулярное авиасообщение, а пока 30-градусная жара радует в первую очередь самих греков, которые в этот понедельник официально открыли пляжный сезон.

Хотя скоро «греческое лето» станет потенциально доступным для всех, этот сезон всё же будет не таким, как другие. Местные предприятия обяжут соблюдать целый комплекс мер, вплоть до запрета обслуживать иностранцев. Бизнес связывает с этим особые надежды, — рассказывает владелец ресторана в Афинах Панос Платсукас:

«После многих лет финансового кризиса мы пережили ещё и пандемию. Мы надеемся, что будет поддержка государства, что посетители с пониманием отнесутся к нашим проблемам, услышат наши рекомендации и будут соблюдать дистанцию. Мы надеемся, что это всем упростит жизнь. Мы не ожидаем прибыли в этом году, наша задача — сократить потери».

Когда возобновится международное авиасообщение, для туристов из разных стран будут действовать разные правила. Кому-то придётся сдавать анализы на коронавирус и соблюдать одно- или двухнедельный карантин. Затем эти требования обещают смягчить.