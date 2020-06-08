Берлин ждёт вестей из Вашингтона

В Берлине с осторожностью реагируют на сообщения СМИ о якобы предстоящем выводе части американских военнослужащих из ФРГ и ждут последует ли официальная информация из Вашингтона. Об этом сообщил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Зайберт. С похожим заявлением выступила и Аннегрет Крамп-Карренбауэр - министр обороны страны.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ: "На сегодняшний день нет официальной информации от властей США о существовании и реализации подобных планов. Факт в том, что присутствие американских военных в Германии служит безопасности стран Североатлантического альянса, а значит и безопасности Соединенных Штатов".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что что глава Белого дома Дональд Трамп приказал Пентагону сократить к сентябрю численность американских военнослужащих в Германии. Речь якобы идет о 9,5 тысячах американских солдат и офицеров, часть которых планируется перебросить в Польшу. Сейчас в ФРГ размещены порядка 34,5 тысяч военных США.