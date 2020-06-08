Французская полиция не будет хватать за шею

Французская полиция больше не будет применять удушающие приёмы при задержании подозреваемых. Об этом сообщил глава МВД страны. На фоне массовых протестов и беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, о запрете на подобные приёмы уже объявили полицейские ведомства нескольких штатов США.

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции:

"Я решил принять меры, поскольку никто не должен подвергать жизни опасности при задержании. Захват за шею, удушающий приём больше не должны применять, его исключат из программ в школах полиции и жандармерии. Этот приём опасен. Кроме того, если полицейскому или жандарму необходимо будет удерживать арестованного на земле, то будет запрещено нажимать на шею или затылок".

Кроме того, министр рассказал о целом комплексе мер, которые должны создать в министерстве атмосферу "нулевой терпимости к расизму".

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции:

"В случае, если расистские высказывания или действия будут доказаны, виновного временно отстранят от работы. В дополнение к уголовному разбирательству будет проводиться и дисциплинарное".

В то же время Кастанер подчеркнул необходимость защитить честь работников правоохранительных органов. Обвинения в произволе и насилии в адрес французской полиции постоянно высказывались в прошлом году на фоне демонстраций "жёлтых жилетов" и беспорядков, проходивших параллельно с протестами.

По словам Кастанера, 85% французов позитивно относятся к полиции, но министр хотел бы довести этот показатель до 100%.