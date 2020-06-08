Британия ввела карантин для всех прибывающих на Альбион

C понедельника в Британии начинается действие 14-дневного карантина для всех въезжающих, включая подданных Соединенного королевства

Предполагается, что у этих людей в период их пребывания в изоляции сотрудники службы здравоохранения будут выборочно брать тесты на вирусоносительство.

Режим, который ввели власти, не действует в отношении тех, кто возвращается из так называемого "единого миграционого пространства". в него входит Ирландская республика и остров Мэн.

Мерами правительства недовольны, в частности, представители авиакомпаний, считающих, что в гроб индустрии туризма Британии будет вколочен еще один гвоздь, не говоря о росте безработицы.

В Испании подобные меры ввести хотели, но затем, оценив возможный ущерб сектору путешествий, составлявшему в допандемические времена свыше 12% ВВП, от идеи отказались.

Испанский премьер Санчес сообщил, что "зарубежные туристы должны начать приезжать к нам с 1-го июля. Важно, чтобы все меры, которые принимают страны-члены ЕС, были бы согласованы и распространялись бы на все государства Евросоюза".

Папа Франциск со своей стороны призвал к тому, чтобы его паства прислушивалась к советам властей и врачей и выполняла бы все их рекомендации: "Небольшое количество прихожан - добрый знак того, что самая острая фаза эпидемии уже позади, но это не значит, что больше нет очагов заражения, будьте осторожны и аккуратны, и не стоит считать, что вирусом покончено, что нам удалось его победить".

В Саудовской Аравии всего выявлено почти 102 тысяч случаев заражения коронавирусом, сутки назад инфицированных было на 3 тысячи меньше, от COVID-19 умерли свыше 700 человек.

Бразилия в настоящий момент занимает второе место в мире по количеству вирусоносителей - их насчитывается почти 692 тысячи, летальным исходом заболевание закончилось для более 37 тысяч пациентов.

Система здравоохранения с трудом справляется с потоком заболевшим, самая тяжелая ситуация сложилась в штате Амазонаc, где наиболее пострадавшей группой населения стали коренные жители этой южноамериканской страны.