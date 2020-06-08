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мир

"Перезапустить" BP: корпорация уволит тысячи сотрудников ради оптимизации

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 Андрей Позняков
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логотип BP   -   Авторское право  Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
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10 тысяч рабочих мест намерена сократить британская нефтяная корпорация BP. Об этом объявил глава компании Бернард Луни. По его словам, основная часть увольнений ожидается до конца года. Речь идёт примерно о 15% штата BP.

Луни объясняет это необходимостью оптимизировать расходы, прежде всего, за счёт сокращения числа офисных работников. В компании планируют в целом реорганизовать работу подразделений, используя современные цифровые технологии. К концу следующего года таким образом менеджеры рассчитывают сэкономить до 2,5 млрд долларов.

Профсоюз работников железнодорожной, морской и транспортной сферы RMT осудил планы BP, назвав их «массовой расправой». В заявлении сказано, что сотрудники корпорации уже более четырёх лет, цитата, «страдают от мер экономии и урезания расходов», тем не менее, непосредственно перед объявлением об увольнениях акционеры в очередной раз получили крупные дивиденды.

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