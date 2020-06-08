"Бассейны света": Густав Климт на базе субмарин

На берегах Гаронны во французском Бордо с небольшим опозданием из-за пандемии коронавируса открывается крупнейший в мире центр цифрового искусства"Бассейны света". Залы музея расположены на базе субмарин, построенной солдатами гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Строение сохранилось и было приспособлено для проведения крупных выставок.

Матье Марсан, историк: "Эти помещения служили базой для 43 подводных лодок. Бункеры ввели в эксплуатацию в мае 1943 года. На строительство укрытия пошло 600 тысяч кубометров железобетона. Уничтожать такое сооружение экономически не целесообразно".

Первая выставка будет посвящена искусству австрийского художника Густава Климта. Его картины проецируются на стены и отражаются в воде. Кураторы проекта считают, что работы Климта прекрасно подходят для демонстрации в подобном формате.

Огюстен де Куанте де Филан, директор центра: "По сути, у нас куски бетона - гигантские и влажные. Для показа картин мы использовали различные технологии и микроэлектронику, поэтому и сталкивались с рядом проблем, которые требовали решения". "Климт к тому же рисовал слоями. Когда вы внимательно смотрите на его работы, там есть и эмаль, и сусальное золото, и много других материалов. Бетонные стены базы крошатся, в них есть трещины. Но благодаря этому вы получаете глубокий, многослойный эффект. Это производит впечатление".

В одном из залов представлены и картины немецкого и швейцарского художника Пауля Клее. Билеты на выставку продаются только онлайн. При входе в музей посетители обязаны надеть защитную маску. Цифровая экспозиция открыта для публики до третьего января 2021 года.