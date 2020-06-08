Срочная новость
This content is not available in your region

Австрия

В Австрии готовят горнолыжные курорты летом

Комментарии
 Елена Караева
euronews_icons_loading
В Австрии предпочитают готовить лыжи летом
В Австрии предпочитают готовить лыжи летом   -   Авторское право  DIETMAR STIPLOVSEK/Stiplovsek Dietmar
Размер текста Aa Aa

Едва были сняты меры карантина, австрийцы поспешили на горные склоны.

На ряде курортов, находящихся на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря, снежный покров и погода позволяют кататься на лыжах даже в середине июня.

Лыжные места были закрыты первыми в момент, когда началась пандемия в Европе, они стали едва ли не главными в тот момент очагами распространения инфекции в Австрии.

Говорит одна из отдыхающих: "А как на подъёмнике было соблюдать дистанцию? Это невозможно. Все заведения, в которые ходят по вечерам - маленькие и тесные. Но мы приспособились, носим маски. Даже на трассе".

Но правила, если они и не нравятся, исполнять приходиться.

Те, кто занимается подъемниками, уменьшили количество лыжников в каждой кабинке фуникулера.

Рассказывает Маркус Леркч, сотрудник службы безопасности курорта Mölltal Glacier: "В кассах, где покупают ski-pass, организовано все так, чтобы соблюдать новые санитарные нормы. Есть емкости с дезинфицирующей жидкостью, отмечена дистанция, которая требуется для каждого, стоящего в очереди. Обязательно ношение масок. То же самое относится и к транспорту, который подвозит лыжников к склонам".

Поскольку этот курорт действует практически круглогодично, тут часто тренируются австрийские сборные по разным зимним видам спорта, в том числе и по горным лыжам.

Но Макс Готтфрид, управляющий директор курорта Mölltal Glacier, утверждает, что от денег иностранцев экономика Mölltal Glacier зависит в гораздо более значительной степени: "Мы очень надеемся на клиентуру из других стран, для нас она важна всегда, но в данных обстоятельствах приезда иностранцев мы ждем с особенным нетерпением".

"Важно понимать, что этот маленький альпийский курорт - своего рода полигон для тех, кто работает в индустрии горнолыжного туризма, с другой - больше всего австрийское правительство хочет избежать заголовков новостей, в которых лыжный курорт рифмуется с очагом заражения коронавирусом", - передает из Mölltal Glacier журналист Еuronews Йоханнес Плешбергер.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube