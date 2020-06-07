У побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс в городе Кингсклиффе трехметровая белая акула убила серфера. Как сообщили представители местной полиции, она откусила мужчине ногу и уплыла. Несколько человек смогли вытащить раненого на берег и оказали ему первую помощь, однако он скончался. Это третье в этом году смертельное нападение акул в Австралии. В апреле погиб 23-летний мужчина из Квинсленда, в январе — 57-летний дайвер.
Другие No Comment
Торнадо в Орландо
Полчища саранчи уничтожают посевы индийских фермеров
Король Франции — и тот в маске
Уплывшие дома, казино и лозунги на руинах: NoComment за неделю
Тайских покупателей преследует робопёс
Нью-Йорк: аресты нарушителей комендантского часа
Дело Флойда: манифестанты у Белого дома
Филиппинцы отметили Всемирный день велосипеда
Концерт в Квиринальском дворце в память о жертвах коронавируса
Cтамбульский Гранд-базар вновь открыт
Сторонники и противники Жаира Болсонару сошлись на пляже Копакабана
Ехали медведи на "американских горках"
Испания: минута молчания в память о жертвах коронавируса
Версаль готовится к открытию
Пустынная саранча опустошает индийский штат Раджастхан
Пилоты, военные, акробаты
Рождение малютки белухи
Концерт в кузове грузовика
Премьер Новой Зеландии не испугалась землетрясения
Северная Македония чествует Кирилла и Мефодия