У побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс в городе Кингсклиффе трехметровая белая акула убила серфера. Как сообщили представители местной полиции, она откусила мужчине ногу и уплыла. Несколько человек смогли вытащить раненого на берег и оказали ему первую помощь, однако он скончался. Это третье в этом году смертельное нападение акул в Австралии. В апреле погиб 23-летний мужчина из Квинсленда, в январе — 57-летний дайвер.