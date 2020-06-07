Полчища саранчи уничтожают посевы индийских фермеров. В штат Раджастхан пустынная саранча добралась из Пакистана уже в начале мая. По оценкам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН нашествие будет продолжатся как минимум до начала июля. Оно затронуло уже 43 района в пяти штатах. Передвижению саранчи способствовал циклон Ампхан. Взрослые особи пролетают до 150 километров в день. Ученые говорят, что участившиеся во всем мире нашествия саранчи связаны с изменением климата на планете.