Полчища саранчи уничтожают посевы индийских фермеров. В штат Раджастхан пустынная саранча добралась из Пакистана уже в начале мая. По оценкам экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН нашествие будет продолжатся как минимум до начала июля. Оно затронуло уже 43 района в пяти штатах. Передвижению саранчи способствовал циклон Ампхан. Взрослые особи пролетают до 150 километров в день. Ученые говорят, что участившиеся во всем мире нашествия саранчи связаны с изменением климата на планете.
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