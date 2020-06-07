Полсотни людей пострадали в ходе манифестации в Бейруте

В Бейруте почти полсотни человек пострадали в ходе столкновений между участниками антиправительственной манифестации и сторонниками военизированного шиитского движения "Хезболлах". Как минимум 11 протестующих госпитализированы. Демонстранты забрасывали камнями друг друга, а затем и спецподразделения армии и полиции, которые попыталась им помешать. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

В субботу сотни людей вышли на улицы ливанской столицы, чтобы возобновить протесты против ухудшения экономической ситуации и коррумпированности политической элиты, которые захлестнули страну еще в октябре прошлого года, но прервались в середине марта на фоне пандемии коронавируса и введенного национального карантина. Далеко не все участники нынешней акции надели защитные маски. Среди прочего, они требуют независимой судебной системы и досрочных парламентских выборов.

Ранее премьер-министр Хасан Диаб заявил, что если мирные манифестации вновь выльются в погромы и нападения на стражей порядка, страна погрузится в хаос.