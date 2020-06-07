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Илья Азар вышел на свободу

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 Ирина Александрова и AP, TASS
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илья азар
илья азар   -   Авторское право  AP Photo
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Журналист Илья Азар на свободе. Он вышел из столичного спецприемника № 1, где в течение десяти суток отбывал административный арест за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Адвокат Азара намерен подать жалобу о неправильной квалификации дела. Сам Азар сказал:

"Одиночный пикет - абсолютно согласованная, легальная акция. И в этом смысле их надо конечно продолжать, но опять же, учитывая решение судьи Козлова. Странное решение. Посмотрим, подадим кассацию в понедельник. Может быть решение не устоит, потому что на мой взгляд, оно абсолютно неадекватное".

Илья Азар был задержан 26 мая во время одиночного пикета в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Против последнего было возбуждено несколько уголовных дел. Защита Воронцова настаивает на том, что арест связан с его правозащитной деятельностью.

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