Гиркин: "Ополчение самолёт не сбивало"

В понедельник в Нидерландах возобновляются слушания по делу о крушении в 2014 году над Донбассом пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний". В прошлом году Совместная следственная группа заявила о причастности к произошедшему четырех человек — бывшего командира пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

В интервью телеканалу Euronews Игорь Гиркин заявил: "Говорить о какой-то ответственности, судебной или уголовной — об этом даже не заикался. Этого нет, поскольку ополчение "Боинг" не сбивало. Больше никаких комментариев в отношением я не даю".

Подозреваемые обвиняют в доставке на Украину с территории России зенитной установки "Бук", из которой был сбит Boeing. По версии следствия, после катастрофы установка была отправлена обратно в Россию.

"Нет телефонных переговоров, никаких, которые касались бы лично меня или подчиненных мне людей в отношении "Боинга". Извините, те два телефонных переговора, в которых звучит моя прямая речь, там нет ничего ни о "Боинге", ни касательно этого дела", — говорит Игорь Гиркин.

В результате катастрофы погибли 298 человек — граждане десяти государств.

"Я считаю, что Путин в данной ситуации поступил безответственно, сначала своими словами, своими действиями, обнадежив людей Донбасса и не только Донбасса", — говорит Игорь Гиркин.

Летом 2014 года гражданин России Игорь Гиркин занимал должность министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В Москве заявляют, что утверждения о причастности России к катастрофе не имеют под собой никаких оснований и базируются на сомнительных источниках