Столкновения в Риме

Крупные беспорядки и столкновения ультраправых радикалов с полицией произошли в субботу около римского Большого цирка в ходе демонстрации против действий правительства в условиях коронавируса.

Группа манифестантов выразила недовольство тем, что один из участников акции давал интервью. Между демонстрантами завязалась драка. Досталось и журналистам, которых обвинили в искажении фактов. "Журналисты - террористы!" - скандировала часть собравшихся. Полицейских забрасывали бутылками и дымовыми шашками. 15 человек были задержаны.

В акции приняли участие итальянские неофашисты и футбольные фанаты ультрас. Организаторы манифестации призвали их выйти на улицы вместе с простыми людьми, "которые больше не знают, чем кормить детей", и уверяли, что протест будет ненасильственным. Некоторые политики и антифашистские организации назвали митинг незаконным. Собравшаяся двухтысячная толпа после начала потасовок сократилась до нескольких сотен.