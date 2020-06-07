Тель-Авив против новых планов по аннексии территорий на Западном берегу

В Тель-Авиве тысячи людей приняли участие в акции протеста против правительственных планов по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. 1 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен представить новую стратегию по данному вопросу в соответствии с озвученными в январе предложениями президента США Дональда Трампа. Палестинская сторона их отвергла. Более 30 левых движений и партий Израиля тоже против.

"Я боюсь этого плана. Скорее всего, его принятие приведет лишь к новым протестам или даже войне. Это не решение проблемы. У израильского плана, точне американского, нет ничего общего с миром, которого мы жаждем", - заявляет участник протеста.

"Мы требуем справедливости для палестинцев и мира для обоих народов. В сегодняшней реальности апартеида мы не видим путей мирного сосуществования, в ней нет места справедливости", - согласна с ним другая участница.

План Трампа по ближневосточному урегулированию предполагает признание США и Израилем государственности Палестины, чья территория увеличится при условии отказа от терроризма. Иерусалим будет признан единой и неделимой столицей еврейского государства. Хотя создать столицу в Восточном Иерусалиме смогут и палестинцы.