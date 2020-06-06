Книжная ярмарка на Красной площади

Первым после введения ограничительных мер массовым мероприятием в центре Москвы стала книжная ярмарка-фестиваль. Красная площадь. Власти разрешили её провести лишь при соблюдении определённых условий.

Ежедневно ярмарку, смогут посетить не более 6 тысяч человек - заявки нужно подавать заранее. Все должны быть в масках и перчатках, а на входе предъявить разрешение и выданный вместе с ним штрих-код.

Ярмарка открылась 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Организаторы считают, что она станет мощной поддержкой для книжного сообщества, пострадавшего от пандемии. Но некоторые издательства от участия отказались, объяснив это заботой о здоровье населения.