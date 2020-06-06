Белград - Приштина: экспорту - да!

Новоизбранные власти Приштины во главе с премьер-министром Авдуллой Хоти сняли в субботу некоторые торговые ограничения, наложенные на Сербию и Боснию в 2018 году. Теперь сербские и боснийские товары смогут вновь поступать на территорию Косова. Шаги навстречу ожидаются и с противоположной стороны под давлением Евросоюза и США, которые хотят, чтобы диалог между Белградом и Приштиной был в скором времени возобновлён.

"Благодаря ежедневной работе и нашей внутренней организации сегодня мы смогли принять важное решение, устраняющее препятствия для процесса диалога в соответствии с обещаниями, которые мы дали нашим международным партнерам. Теперь мы ждем, чтобы сербская сторона также сняла все препятствия и дала новый импульс переговорному процессу", - заявил косовский премьер Авдулла Хоти.

Его предшественник Альбин Курти требовал, чтобы на экспортируемой из Сербии продукции стояла надпись "Для Республики Косово", что фактически означало бы признание независимости края. В Белграде приветствовали снятие этого неприемлемого для сербов условия.

"Это очень хорошее решение, хорошо, что все торговые ограничения между Белградом и Приштиной будут отменены, - сказал президент Сербии Александр Вучич. - Я верю в силу сербской экономики, сербских компаний. Я также верю, что албанцы и сербы смогут поддерживать хорошие торговые отношения, от которых выиграют обе стороны".

Албанское население автономного сербского края Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в 1999 году. Белград отказывается её признавать. Евросоюз призывает к диалогу и выступает посредником между двумя сторонами.