Протест против закрытия завода Renault

Во французском городе Шуази-ле-Руа профсоюзы организовали манифестацию против закрытия автомобильно завода Renault — единственного из 14 действующих во Франции предприятий этой компании, которое в 2022 году будет закрыто в рамках реализации плана по масштабной экономии средств объемом в два миллиарда евро. Профсоюзы обещают возобновить забастовку.

Мэр города Шуази-ле-Руа Дидье Гийом говорит: "Нельзя сбрасывать со счетов 70 лет, 70 лет жизни, 70 лет деятельности завода, который для региона Иль-де-Франс стал историческим наследием и имеет огромное культурное, социальное и экономическое значение".

В четверг французская корпорация сообщила, что заключила сделку с государством с целью получения кредита в размере 5 млрд евро. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в апреле продажи новых машин Renault в Европе упали на 76,3%. А в прошлом году чистый убыток компании превысил 140 млн евро.