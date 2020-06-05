Всемирный день окружающей среды: "Время природы"

Всемирный день окружающей среды провозглашенный ООН, в очередной раз послужил поводом напомнить о неразрывной связи между человеком и всеми формами жизни на планете. Эта связь стала основной темой дня, который прошел под лозунгом время природы

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен в интервью телеканалу Euronews заявила:

"У нас есть уникальная возможность не возвращаться к прежней жизни, использовать средства для создания рабочих мест в "зеленой" экономике, реновации зданий, планирования велосипедных дорожек в городах, развития возобновляемых источников энергии. Можно сделать как Пакистан и провести масштабную высадку деревьев".

Известный специалист по охране окружающей среды Джейн Гудолл полагает, что коронавирус нового типа появился из-за уничтожения природных ресурсов:

"На протяжении многих лет мы отказывались прислушиваться к ученым, которые занимаются исследованиями передачи вирусов и бактерий от животных человеку, мы с неуважением относились к окружающей среде, мы вырубали леса, заставляя животных приближаться к людям и тем самым способствовали появлению вируса".

По оценкам экспертов, деятельность человека изменила 75% непокрытой льдом поверхности Земли. С 1990 года уничтожено 420 миллионов га лесных территорий, миллион видов животных и растений находится на грани исчезновения.