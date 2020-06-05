Гражданские панихиды по Джорджу Флойду прошли не только в Миннеаполисе, но и в других городах Америки.

Те, кто считает, что афроамериканец во время задержания стал жертвой расизма полицейских, собрались перед резиденцией нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, чтобы выразить солидарность с семьей Флойда.

Те же цели, как объяснили те, собрался в Мехико, были и участников вечерней манифестации. Они, по их же собственным словам, хотели показать властям, что - цитата - "жизни черных имеют значение".

В Барселоне в качестве темы собравшиеся избрали знаменитую речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта", ее транслировали перед церемонией молчания, которая продолжалась 8 с половиной минут.